台贈退役直升機予巴拉圭　執勤打毒任務墜毀

台灣今年8月向巴拉圭援贈一批翻新的軍事裝備，當中包括2架UH1H運輸直升機。但巴拉圭媒體近日報道，其中一架由台灣送贈的直升機，於當地上周四（21日）執勤時墜毀。台灣的國防部周一（25日）表示，台方將對有關意外，向巴拉圭提供協助和後勤支援。

報道指，涉事UH1H直升機上周四下午4時許執行一項打擊毒品行動時，在巴拉圭國家禁毒處基地墜毀。從現場畫面顯示，直升機起飛後一直無法提升高度，約20秒後失控撞向一個貨倉屋頂。據知當時機上共載有4名機員和6名緝毒人員，幸全人無受傷，3名身在貨倉工作的人受輕傷。

台外交部發言人歐江安表示，失事直升機因失去動力墜機，巴方已就意外調查。台國防部對此深表關切，強調會按巴方需求提供協助支援。台灣駐巴拉圭大使周麟表示，直升機交付時情況良好，台方技術人員將與巴拉圭相關單位一同調查事故原因。

據了解，台灣自2008年以來已贈出9架UH1H運輸直升機給友邦，包括危地馬拉、巴拉圭、洪都拉斯及布基納法索等國。另台陸軍上月底剛退役一批UH1H直升機，並計劃將其中一架送給台灣在非洲僅餘的友邦伊斯瓦蒂尼。