神州第一艦深圳號　經改裝後首度亮相

有「神州第一艦」之稱、中國自主研發的唯一一艘051B型導彈驅逐艦深圳號，在1998年11月正式入列，至今21周年。深圳號近日經過數年改裝後，配備新式武器亮相，內媒周一（25日）報道指，驅逐艦在改裝後性能大幅提升，已成為一艘防空、反潛、反艦能力均衡，且具備聯合機動編隊指揮功能的艦艇。

報道指，深圳號是第一艘噸位超過6000噸級的國產驅逐艦，是中國作戰艦艇大型化的先驅。改裝後裝備一新型反艦導彈，射程更遠、飛行速度更快；另裝備與航母同款的轉管炮，每分鐘可發射1萬發，可達到低空防禦。同時，深圳號作為海上的「移動司令部」，指揮艦艇編隊，實現多兵種聯合協同，是戰場上核心。該艦曾於2001年到訪香港供市民參觀。

此外，中國海軍北海艦隊導彈護衞艦濰坊號周日（24日）抵達南非開普敦港，參加中國、俄羅斯、南非三國海上軍事聯合演習；演習開幕式於周一舉行。今次是濰坊號第3次執行護航任務，該艦曾於今年8月29日從中國青島出發，赴亞丁灣、索馬里海域執行第33批護航任務；於2015年3月赴也門執行撤離中外公民任務，一次性撤離455人。