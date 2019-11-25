中印角力場延伸　先後申藏醫列世遺

中國和印度因喀什米爾等邊界主權問題而關係升溫，近日更把角力場延伸至文化領域。印度申請流傳於喜馬拉雅山地區、被稱為「索瓦禮格帕」（Sowa-Rigpa）的藏醫系統為世界人類非物質文化遺產，惟中方早於去年已將該系統中的藏醫「藥浴法」在聯合國教科文組織成功申遺，結果令兩國爭持不下。分析指，雙方爭奪遺產，主要原因為藏醫帶來的國際聲望和潛在的巨大商業開發利益。

印度傳媒周一（25日）引述匿名政府官員指，印度已與聯合國教科文組織聯繫，希望把流傳於錫金、與中國有領土爭端的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）、西孟加拉邦大吉嶺、喜馬偕爾邦和拉達克地區的「索瓦禮格帕」古老藏醫系統，列為印度的非物質文化遺產。該名官員指，阿育吠陀部與外交部密切合作，印度駐聯合國代表團也正依據阿育吠陀部提供的文件和證據，希望將「索瓦禮格帕」列為印度的世界非物質文化遺產。

這項工作推動是印度總理莫迪復興印度傳統醫療的政策之一，但遭中國反對。中國前年3月向聯合國教科文組織提交文件，申請「索瓦禮格帕」藏醫系統中的藏醫藥浴法，列為中國的世界非物質文化遺產，並於去年12月列入。報道指，中印爭取把藏醫系統列為自己國家的世界非物質文化遺產，主要考慮到國際聲望及促進商業開發等考量。

報道認為藏醫起源於印度，指「索瓦禮格帕」的醫療理論被認為是世界現存最古老醫學體系之一，與印度傳統的阿育吠陀醫療理論類似，且包含一些中醫藥系統的原理。「索瓦禮格帕」基礎教科書，據信是佛陀釋迦牟尼本人所傳授，與佛教哲學緊密連結。不過一些中國學者則認為藏醫起源於中國，發展過程以藏區為中心。

此外，印度中央政府上周三批准在拉達克首府列城設立國家索瓦禮格帕研究所，為印度復興索瓦禮格帕醫學提供動力，也給印度和其他國家學習傳統醫學的學生進修機會。印度政府預計編列4.7億盧比（約5200萬港元），供該所使用。