傳新疆機密文件外洩　華外交部：新疆安定是最大回擊

國際調查記者同盟日前聲稱獲得中國政府外洩機密文件，指中方在新疆設立「再教育營」關押逾百萬維吾爾族等數族人，設立監控等防止人員逃跑，並試圖改變其思想和語言。中國外交部發言人耿爽周一（25日）在例行記者會上，批評個別媒體使用卑劣的手法炒作新疆問題，強調污衊抹黑新疆反恐和去極端化努力的圖謀不會得逞；中國駐英國大使劉曉明亦否認文件內容。

耿爽表示，新疆保持大局穩定、民族團結、社會和諧，是對媒體造謠最有力的回擊，重申新疆事務純屬中國內政。劉曉明指文件是假新聞，強調中方在新疆設立職業技能教育培訓中心，是保護當地居民的措施，批評西方有人特意就新疆問題誹謗、抹黑中國，試圖藉此干涉中國內部事務，阻撓中國在新疆的反恐努力和穩健發展。

據報文件內容包括2017年由時任新疆自治區黨委副書記兼政法委書記朱海侖簽署並下達給營地管理人員的文件，以及中方利用大數據和人工智能達到新型的社會控制。該組織聲稱文件經由多位海外維吾爾人輾轉交到其手中，內容真實性獲一批頂級專家和情報界人士證實。