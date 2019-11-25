女總裁涉非法集資被捕　牽出億元人民幣洗錢案

浙江杭州騰信堂投資管理有限公司總裁朱麗麗，涉嫌集資近10億元（人民幣‧下同，約11.32億港元），今年初在泰國曼谷落網及押解回國。浙江杭州拱墅公安分局上周三（20日）召開新聞通報會指，調查時另牽出一宗超過1億元（約1.13億港元）的洗錢大案。

警方在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，發現疑犯李某、雷某在2016年起以私人帳戶協助朱麗麗走帳。他們涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式，即以不留下轉帳痕迹的方式，先後在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務，協助轉移1億餘元非法集資款。

經統計，雷某轉移犯罪所得逾7232萬元（約8193萬港元），李某則轉移3281萬餘元（約3717萬港元）。兩人事後被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪公訴，至上周二（19日）罪成分別被判囚3年半及3年，處罰360萬元（約408萬港元）及170萬元（約193萬港元）。

警方調查朱麗麗的非法集資洗錢案時，發現協助她外逃的李某征因組織他人偷越國境案被查。經查，李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡帳戶，協助朱將巨額非法集資款散存於多個銀行帳戶及頻繁劃轉，將資金轉為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動。李事後被拱墅區人民檢察院以涉嫌《洗錢罪》、《組織他人偷越國（邊）境罪》批捕。