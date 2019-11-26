男女跑馬拉松牽手衝線　被揭代跑兼騎單車作弊

內地馬拉松賽事作弊醜聞不斷。上海國際馬拉松賽事上周日（17日）舉行，其中一對男女跑手牽手衝線的照片，可謂羨煞旁人；惟有網民發現，該名女跑手在賽事途中不但使用男跑手的號碼布，而且更曾騎共享單車作賽；結果上海馬拉松組委會上周五（22日）公布處罰，該對男女跑手均被終身禁賽。

事緣於賽事結束後，有關照片在網絡流傳，其中該對男女牽手衝線的照片，更被網民瘋狂轉載。起初，網民聚焦在兩人「放閃」的行徑，惟有眼利網民發現，女跑手衝線時身上的「E30165」號碼布竟是藍色，並非紅色，懷疑她為其他人代跑。按賽會規定，此次參賽的男跑手所使用的號碼布均為藍色，而女跑手一律使用紅色。

及後有網民翻查其他照片，發現該女跑手在賽事途中，曾除下號碼布並騎着共享單車作賽，令一眾網民嘩然。

事件曝光後引起軒然大波，上海馬拉松組委會其後公告處罰結果，指出「E30165」號碼布持有者為一名張姓男子，而該名趙姓女子配載「E30165」號碼布作賽，明顯存在代跑行為；至於趙女在代跑過程中使用交通工具，嚴重擾亂比賽秩序，而持「E30150」號碼布的趙姓男子（即與趙女牽手衝線者）全程參與且未有制止，同屬違規。

最終，張男被取消比賽成績，2年內禁止參加上海馬拉松賽事；趙女及趙男均被終身禁止上海馬拉松以及相關係列賽事，並報送中國田徑協會追加處罰。