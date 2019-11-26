7歲女被塞紙入眼惹質疑　醫生︰理論上是不可能

河南許昌禹州市7歲女童多多（化名），早前被揭遭同學強塞紙片入眼，引起輿論哄動；其中有人質疑事件「不科學」。內地傳媒記者近日走訪當地，先後採訪多名涉事人士，包括曾為多多治療的醫生，以及涉欺凌的男同學小剛（化名）；惟小剛至今堅稱，自己當時只是躲在門後，想嚇多多，從沒碰過多多的眼睛。

多多的祖母憶述，她當天接獲校方通知，指多多的眼睛被同學塞了紙，嚇得立即和多多的父親趕到學校；趕到學校後，班主任已為多多取出部分紙片，只見多多捂着眼，指眼睛「憋得慌、不舒服」，但未有紅腫。另一名學生小強受訪時則指，他曾看見小剛拿着雞蛋大小的一塊紙往多多眼睛上揉，又看見老師為多多吹眼睛，以及桌上放了少許紙片。

小剛事後雖向老師承認，自己曾拿紙往多多眼睛上「蹭了蹭」，但他受訪時強調，自己當時只是躲在門後，沒碰多多眼睛。小剛祖父則表示，孫兒雖然常在學校打人鬧事，但難以相信孫兒能把數十張紙片塞進多多的眼內，加上醫院每次檢查結果均說「沒紙片」，回家後卻能取出紙片，令他不願賠償；他更表明願拿自己眼睛做實驗，「出問題不用負責」。

至於曾為多多診治的禹州市人民醫院副主任醫師楊國禹則憶述，他為多多檢查時，只見多多眼球發紅，未發現紙片，即使用超聲波檢查，亦未發現異物，故他當時只開了眼藥水給多多。楊國禹直言，如果眼睛被塞紙，「一翻眼就暴露了」，又指塞紙片入眼「理論上是不可能的，醫生也放不了那麽多」。

然而面對質疑，多多的母親甚是無奈，曾直言︰「去的醫院太多了，每次都是檢查完，醫生說沒事了，你們回家吧。可是回家了又出來了（紙片）。」她更哭訴︰「這個無法用科學解釋的問題（事），我該怎麽辦？已經和學校簽了協議。」目前，當地已成立聯合調查組介入，但至今仍未有結果。