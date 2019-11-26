婦人離婚後投奔初戀情人　連累女兒遭虐打1年

江蘇無錫市女子小琴（化名）早前與丈夫離婚，與帶同8歲女兒圓圓投奔趙姓初戀情人，本以為可以過上幸福美滿的生活；未料趙男已有家室且拒絕離婚，更多次毆打圓圓，導致圓圓二級重傷。案件周一（25日）在江蘇無錫市梁溪區人民法院一審宣判，趙男故意傷害罪、重婚罪成，被判有期徒刑3年9個月。

事發於今年4月，警方接獲市民報案，指一對男女在街上爭吵，身邊的小女孩滿身是傷，懷疑有人虐待兒童。警方經查後，確認趙男與小琴是同居關係，但趙男早有合法妻子，與小琴自幼相識；小琴去年4月離婚後，兩人感情復燃，她便帶同女兒投奔趙男，且育有一子。由於圓圓有時會向趙男表示，媽媽跟他一起是為了錢，不是真愛，趙男憤怒下便用木弓、電線等工具毆打圓圓。

經法院審理查明，趙男在2018年下半年至2019年4月期間，多次在家中毆打圓圓，導致她全身多處軟組織挫傷，體表挫傷面積達31%，經法醫鑑定為重傷二級；另查明，趙男在婚姻關係存續期間，和小琴以夫妻名義同居生活；鑑於趙男當庭自願認罪，酌情從輕處罰，遂依犯故意傷害罪判有期徒刑3年6個月；犯重婚罪判有期徒刑6個月，兩罪合併執行3年9個月。