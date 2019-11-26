9歲女獨自上學被2惡犬襲擊 拖行50米後慘死

家住河北保定市曲陽縣的9歲女童玲玲（化名），日前獨自上學途中，遭2隻牧羊犬襲擊。雖然家長聞訊趕到將惡犬驅離，惟玲玲的喉嚨被咬斷，頸部幾乎完全斷開，送院搶救後因傷勢過重不幸殞命。

事發於上周四（21日）上午7時許，就讀崔古莊村小學三年級的玲玲獨自上學途中，2隻惡犬突然從山坡撲出，其中一隻惡犬緊緊咬住玲玲的頸部，玲玲嘗試掙扎惟不果，發出撕心裂肺的哭聲；另一隻惡犬其後咬住玲玲拖行50米，路上留下大量血漬。

路過的學生見狀，立即跑到學校求救。玲玲的姊姊聽到消息後，第一時間跑到現場，搬起石頭投向惡犬企圖嚇走惡犬，但沒有成功，只好跑回家中求助父母。玲玲父母趕到現場並趕走惡犬，再把玲玲送院搶救，惟玲玲已回天乏術。

村民憶述，玲玲的家與學校僅數百米距離，平日玲玲會與姊姊一起上學，惟事發當天其姊姊需提早回校做值日生，而玲玲母親伴隨玲玲走了一段路，眼看玲玲就快要到學校，才轉身回家，然而悲劇就在玲玲母親轉身之後發生。

據稱，傷人的2隻惡犬是由當地一名村民餵養，惟該村民事後辯稱不知道犬隻從家中跑出。事後，2隻惡犬已被相關部門帶走，至於玲玲家屬正與養犬村民協商。