中學頻現勸返生欺凌恐嚇老師　校方通報要求嚴懲

江西上饒市鄱陽縣近日發生多宗中學校園欺凌事件，多名輟學學生經校方勸告後回校上課，但疑有兩名學生在宿舍內對一名同學拳打腳踢、掌摑等行為，校方屢禁不止。該中學隨後向教育部門通報求助，表明已加強管理，但仍有多名學生經常偷竊、敲詐和暴力欺凌等，更有人持鐵棍威脅老師，遂向相關部門請求嚴懲校園暴力，保障師生安全。

據悉，有兩名學生周日（24日）在田畈街中学的宿舍內毆打一名男生，不斷推撞男生，致其倒地。打人者更拍攝相關影片上傳網絡。警方調查後發現打人的黃男是該校的勸返學生，而另一吳姓男子正就讀高中一年班，由於兩人均是未成年人，僅對他們罰款1000元人民幣（約1134港元）。

田畈街中同日撰寫報告「請求嚴懲校園暴力，保障師生安全」，向有關部門反映情況。報告顯示，因要實行「保學控輟」工作，校方勸返大批學生回校上課，但他們均是厭學學生，少數為品行不端，嚴重違規違紀學生。校方強調部分學生經常欺凌同學，恐嚇老師，令校方難以管理，對被打學生和家長造成極大的心理傷害，嚴重威脅學校的教學秩序。

校方請求有關部門調查事件，嚴懲相關人員。縣委宣傳部相關負責人周一（25日）證實事件，表明警方、教育等多部門正聯合調查該中學反映的情況，另有關部門正研究應對打人者的方法，對他們進行矯正教育。