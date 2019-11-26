網紅博主控訴前男友家暴　升降機拖拽捏頸

憑模仿蒙娜麗莎妝容成名的重慶美妝博主宇芽，周一（25日）微博上傳影片表示：「我被家暴了，過去的半年我彷佛活在噩夢裏，關於家暴的這一切，我必須說出來！」影片顯示，她的前男友將她從升降機裏拖出，女方躺地上用腳蹬着𨋢門，但仍被男方拖走，其後更被捏住脖子。警方回應指，正核查事件。

宇芽續稱，被拖出升降機後，前男友用力掐她的頸部，感覺快要窒息，又將她的頭部用力撞向牆壁，不停辱罵，及後又被他抓住肩膀用力往地上摔，尾椎先着地，雙腿失去知覺。兩名自稱是該男子的前妻也在影片中指認曾遭受其暴打。

在長達12分多鐘的影片中，宇芽稱上述一幕是她的第四次家暴，事發在8月21日，宇芽給前男友找了一間新房子，為了省錢便幫他粉刷牆壁。宇芽剛回到她的家中，隨即收到對方發來的短訊，以死威脅她即刻出現在他面前。詎料宇芽剛到達便遭暴打，嚇得她想搭升降機逃跑，結果被追上來強行拖回家中。有網友分析，家暴發生地是在江北北濱路某屋苑。

宇芽指，施暴者是她的前男友沱沱（化名），二人於2018年1月認識，男方曾離過3次婚。據悉，44歲的沱沱出生於重慶，是一名繪本家，曾經在上海、北京的4A廣告公司擔任美術創意工作。他創作的老重慶主題漫畫作品《去漂流》，在天涯重慶論壇上贏得超高人氣，被網友讚賞可媲美宮崎駿。

事發後，沱沱未有回應事件，只在微博貼出美食照片，並關閉了微博的評論功能。