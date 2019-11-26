警拒公開前公安局長賣官名單　遭律師告上法庭

河南省信陽市公安局前局長李長根早年收受賄賂，向31名人員出售官職，於2016年4月14日在漯河市中級法院作一審宣判，李長根以受賄罪被判囚10年，沒收個人財產和罰款50萬元（人民幣，下同，約57萬港元），他半年後在獄中去世。信陽警方至今仍拒絕公布相關行賄人名單，被內地律師何光偉起訴至法院，案件近日開庭審理。法院未有宣判。

何光偉表示，李長根賣官人數和買官者姓名等資料是政府訊息，警方應將其公開。何光偉的要求遭警方拒絕後，遂根據李長根早年判決書中的資料，調查出部分疑似買官的涉事官員，並在今年5月20日要求法院確認市公安局拒絕公開訊息的行為是否涉嫌違法，希望法院判警方公開名單。

據了解，何光偉早前向市公安局提交申請後，警方回覆的文件顯示，「買官者名單」是漯河市中級法院判決書體現的訊息，並非警方履行職能中得到的，遂無法公開相關訊息，並告知何需「通過其他合法途徑獲取相關訊息」。

信陽市委宣傳負責人曾回應稱，李長根案發後，有關部門已給予行賄者不同程度的處分，但具體處分情況和名單均屬於涉密，不能對外公開。法院開庭審理後，內媒曾向信陽市公安局長侯欽東了解情況，但他表示案件由宣傳部門回應；惟宣傳部門職員又表示案件「不歸他管」。目前暫未有相關部門回應事件。

漯河市中級法院在2016年發布的判決書顯示，李長根在2006年至2014年期間，利用職務便利，多次收受李某、楊某等人的錢財，涉案金額近631萬元（約715萬港元），行賄人多為市公安局局長、政委、隊長等。另有資料顯示，事後仍有12名涉事官員仍在政府機關任職。