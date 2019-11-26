操場埋屍16年案查清　19名公職人員被處分

湖南懷化市新晃縣教師鄧世平疑因舉報涉黑商人杜少平偷工減料，遭殺害後埋屍操場16年一案，省掃黑辦和市委近日徹底查清案件，依法逮捕杜少平及其同夥羅光忠，另以涉嫌故意殺人罪提起公訴。其中19名涉案公職人員，以及杜少平涉惡犯罪團夥13名成員，分別被雙開（開除黨籍及公職）、依法逮捕及起訴。目前案件已進入司法程序。

全國掃黑辦將此案列為重點督辦案件，經查，杜少平2001年以不當手段，違規承建新晃一中操場的土建工程，並聘請羅光忠等人管理。杜期間對負責監督工程的死者產生不滿，懷恨在心，遂於2003年1月22日夥同羅光忠將其殺害，將屍體埋在學校操場一土坑內。但案發後，杜的舅父、時任校長黃炳松為其掩蓋殺人事實，導致該案長期未能偵破。

黃炳松當時作為校長，不但讓杜男違規承建校方土建工程，在得悉外甥殺人後，與因個人私利的學校辦公室主任楊榮安，拉攏相關公職人員；當時任職縣公安局黨委副書記楊軍，因與杜男是同學、舊相好，一度接受錢物及請託，利用職務之便，干擾、誤導、阻撓案件調查，幫助杜男逃避法律追究。

另外，當局又調查涉案人員及其背後的「保護傘」、「關係網」。除了黃炳松、楊軍、楊榮安外，時任市公安局副局長楊學文、縣公安局局長蔣愛國、刑偵支隊正科級偵查員及副主任法醫鄧水生等16名涉及刑偵偵查多個重要職務，因分別幫助杜少平逃避法律追究、接受宴請不依法履行職責，遭受雙開、取消退休待遇，並對其中10人對其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

經深入調查，從2008年起，杜少平糾集姚才林、楊松、楊華等人，在該縣晃州鎮、扶羅鎮等地非法放貸、暴力催債、非法插手民間糾紛，又故意尋釁滋事、聚眾鬥毆、強迫交易等13宗犯罪活動，形成以杜為首的涉惡犯罪團伙，最終13名成員均被依法逮捕並提起公訴。省掃黑辦、懷化市委強調，將深入推進掃黑除惡專項鬥爭，將依紀依法嚴肅公正處理。