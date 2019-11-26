非法集資逾百億人民幣　「愛晚系」實控人被判終身監禁

江蘇南京市中級人民法院周二（26日）就「愛晚系」等公司非法集資案開審，被告曹斌銘以集資詐騙罪被判處無期徒刑，剝奪終身政治權利，沒收個人財產。經審計，曹斌銘累計吸收公眾資金達132.07億元（人民幣，下同，約149.5億港元），另查封、扣押、凍結的財物依法處置後，按比例返還集資參與人；不足部分責令被告繼續退賠。

經查，曹斌銘在2012年12月至去年4月間，先後成立南京華越健康諮詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司等多間「愛晚系」公司；又以年化收益具高額回報為誘餌，哄騙集資者簽訂「居家服務」、「藝術品交易」等合約，以提供居家養老服務、藝術品投資等為由，安排同夥在江蘇、浙江、山東等18個省市成立有關公司，不特定向公眾非法集資。惟有關資金用於對外投資、支付高管高額薪酬、揮霍消費等。

去年5月，被告與妻子將名下房產、車輛以明顯低於市場價的價格出售，又將以非法集資資金購買的工藝品等轉移到他市藏匿，及後潛逃至泰國。法院認為，曹斌銘以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，構成集資詐騙罪。根據曹的犯罪事實，遂依照有關法律規定，依法予以處罰。