涉疆文件外洩惹關注　華外交部：外媒抹黑污衊為樂

國際調查記者同盟日前聲稱獲得中國政府外洩機密文件，揭露有關新疆設立「再教育營」的情況。德國、英國外交部及歐盟分別敦促中方允許聯合國官員到訪新疆，以及反對中國監視及限制新疆自由。對此，中國外交部發言人耿爽周二（26日）批評，西方媒體借新疆問題造謠為樂，借此抹黑、污衊中國；強調新疆持續保持穩定和諧就是最有力的回擊。

耿爽指出，新疆不存在民族、宗教、人權問題，自新疆依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪、重視開展源頭治理以來，已連續3年沒有暴恐事件。而中國政府依法保護包括維吾爾族等少數民族的中國公民宗教信仰自由，均可在2015年發布的7本涉及新疆的白皮書中找出；他批評西方並不是缺乏了解訊息的途徑，而是缺乏承認事實的良知和勇氣。

就敦促聯合國官員到訪新疆一事，耿爽表示歡迎秉持客觀公正原則的外國人士到訪。而去年底以來，已有上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，並親眼看見當地預防性反恐和去極端化措施取得顯著成效。中方已向聯合國人權高專有關人員發出訪華及訪疆邀請。他強調，新疆事務純屬中國內政，不允許外部勢力借涉疆問題干涉。

另有官媒批評，多家西方媒體以「新疆文件」的曝光，對新疆教育培訓中心的管理進行惡毒攻擊；又以荒唐的言辭在西方輿論場煽情，不在乎對中國發展人權是否有利，就是借新疆教培中心的歪曲描述激怒公眾，進一步挖深西方輿論場與中國之間的鴻溝。惟他們道德之低下，做事之自私經過幾番交道已經被看得清清楚楚。