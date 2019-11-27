修例風波︰官媒轟美政客借亂局牟利　霸權干涉注定徒勞

香港反修例風波尚未平息。內地官媒發表評論文章，批評美國國會不顧中方多次嚴正交涉和香港社會強烈反對，通過所謂《香港人權與民主法案》，粗暴干涉中國內政；又批評美國一些政客出於搞亂香港以遏制中國發展的政治圖謀，公然為香港暴力犯罪分子張目撐腰，是為亂局火上澆油，強調這種火中取栗的危險之舉，必將付出代價。

文章指出，世界上曾發生騷亂的地方，人權與民主都遭到巨大破壞；香港暴力犯罪分子有恃無恐，製造多宗令人髮指的傷人事件，甚至導致無辜平民死亡，廣大市民的基本權利和自由受到嚴重損害和威脅，是沒有文明和法治社會能夠容忍，重申止暴制亂、恢復秩序，才能維護香港廣大民眾的福祉。

文章又批評，美國一些政客借亂局牟取私利，為私利挑戰公理，令國際有識之士十分不齒；強調烏雲不可能永遠遮住太陽，愈來愈多香港市民挺身而出，抵制「假民主」，堅決反暴力，反映止暴制亂是人心所向，美方任何形式的霸權干涉都注定徒勞；奉勸美國一些政客看清世界潮流，不要再插手香港事務、干涉中國內政。

另一官媒則指出，香港區議會選舉由反對派獲多數席位，且結果得到承認，充分顯示了國家信守「一國兩制」的誠意。惟更多泛民人士走進香港的基層建制，意味着他們需要對自己的選區承擔起責任，同時亦要承擔起維護香港秩序的更大責任，應當為引導香港社會重建這一共識做出他們的貢獻。

文章指出，忠於基本法是所有港人從政的前提，泛民主派要有推動「兩制」與「一國」在香港政治實踐中協調起來的強烈意識和責任感，不能把香港社會朝着與國家對抗的方向推，尤其不應借助外部力量與中央博弈。文章相信多數泛民主人士是有「一國」意識，這亦是他們應當恪守的基本政治倫理。

文章續指，有區議員當選人發聯合聲明，去理工大搞聲援等，都是為突出政治標籤，但區議會是專注基層民生的機構，區議員不應是在政治上很高調的群體；如果當選者一上來就像是在把自己往立法會議員的位置上擺，把自己變成香港一股最活躍的政治力量，這本身就不符合基本法所作的政制安排。

文章強調，泛民主派在推動香港民主的同時，也讓自己成為維護國家安全的建設性力量，而不是扮演侵蝕國家安全的負面角色，這才能讓泛民派的路可愈走愈寬；希望新走上政壇的泛民力量眼界放得更遠一些，「一國兩制」設計的是「港人治港」，而非「西人治港」，泛民力量需要在中美戰略博弈形勢不斷嚴峻起來的時代，把握好自己的政治定位，與賣國賣港者拉開距離，確保與中國國家安全是兼容。