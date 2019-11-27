警方破網絡銷售假煙案　拘58人涉額10億人民幣

陝西咸陽市武功縣公安局周二（26日）通報，警方早前聯合縣煙草專賣局，破獲一宗特大網絡銷售假煙案，搗破12個銷售假煙團夥，繳獲假煙980萬支，並拘捕58名疑犯，扣押涉案車輛16輛、涉案手機150多機，涉案金額達10億元人民幣（約11.3億港元）。目前，37名疑犯已被檢察機關批准逮捕。

警方去年8月接獲線報，指有人利用微信平台向縣內的商店出售低價香煙，警方隨即派員突擊檢查全縣速遞網點，查扣某商標卷煙20條；經省煙草專賣局鑑定，該些卷煙均為假冒偽劣產品。警方及後溯源追查，發現一個名為「老震核心號，使勁幹下單」的微信用戶，多次通過微信賣煙，並以日用品的名義，以速遞郵包方式寄往全國各地。

經深入調查，警方摸清各個銷售假煙團夥的疑犯身份、活動軌迹、倉庫地點等關鍵訊息後，於去年9月21日兵分七路，奔赴廣東、河北、河南、福建等地展開第一階段收網行動，搗破銷售假煙團夥6個，拘捕17名疑犯；至去年12月25日，警方再赴四川、河南展開第二階段抓捕行動，拘捕4名團夥骨幹。

直到今年1月7日，警方再抽調150名警力兵分六路，前往廣東深圳、惠州、清遠、汕頭及浙江瑞安、江蘇蘇州等地，搗破網絡銷售假煙團夥6個，拘捕21名疑犯。及後在今年3月至10月20日期間，專案組民警再在河北、河南、廣西、廣東等地，先後拘捕16名疑犯。目前，案件仍在進一步處理當中。