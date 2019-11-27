以經濟議題主導　韓國瑜或有望反勝大選

台灣的總統選舉在即，近日有民調顯示，民進黨暫時遙遙領先國民黨及親民黨。藍營有聲音周三（27日）認為，韓國瑜若打經濟議題仍有望翻身，獲得勝選。親民黨參選人宋楚瑜認為，藍綠兩黨仍存隱憂，形容過去一年台灣只有「亂」一個字。

台灣民意基金會日前的民調指，民進黨、國民黨、親民黨的支持度，分別為55.2%、26.3%、7.6%，另有4.3%受訪者表示尚未決定。來自藍營的賴士葆質疑，民進黨支持度如真的這樣高，便不用四出拉票，甚至推出撒幣政策，反而可以回家睡覺，認為民進黨實際支持有反差，國民黨仍有反勝機會。

賴士葆指，民進黨每次都打國安議題，認為國民黨可以強調經濟問題，韓國瑜以此主導大選議題，或可從中創新紀錄，繼而獲得勝選。賴士葆又認為，韓國瑜應加大力度批判現屆蔡英文政府，重燃民眾對她的不滿情緒。

宋楚瑜認為，台灣現時的亂局有需要改變，指出藍營正副總統參選人對政黨票意見不一，綠營正副總統參選人則在兩岸政策取態有異，認為他當選後先從府院黨部分整合，以利後再續政策推動。