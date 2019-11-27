疑無牌者操作不當釀禍　婦人灌腸排毒後腸道穿孔

浙江溫州一名葉姓婦人，日前於一間疑似美容院接受「灌腸排毒」後，隨即出現腹痛、發高燒等症狀，遂到醫院檢查，結果發現她的腸道內竟有一處直徑1厘米的穿孔，需接受手術。葉女的丈夫周二（26日）透露，妻子的腸穿孔是灌腸操作不當引致；當局初步調查則發現，為葉女進行灌腸的人員竟沒有相關執業證。

現年50歲的葉女自4月起開始，在浙江雅如健康管理有限公司做318元人民幣（約360港元）一次的「灌腸排毒保健保養」，至上月26日已前後進行過7次。然而當晚她接受灌腸約半小時後感到小腹、腰背劇痛，要求去醫院檢查，惟工作人員稱這是正常情況，稍作休息即可。葉女丈夫夏先生表示，妻子光顧的機構看起來只是一普通的美容院，現場有3名工作人員。

不過隨後一段時間，葉女開始反覆發高燒，至本月9日，經檢查發現問題疑出在腸道上，幾天後終被送入搶救室進行腸穿孔修補術。夏先生引述專家透露，妻子的腸穿孔可能是灌腸時插管動作不當，或灌入液體的壓力不合適所致，至於涉事公司事後曾派人探望過葉女一次，此後便沒了下文。

溫州鹿城區衞生監督所周二表示，經初步調查，為葉女進行灌腸的場所具備醫療機構執業許可證，但操作人員卻無醫師執業證，當局將確認灌腸與腸穿孔是否存在因果關係，再依法對該機構進行行政處罰。目前，葉女士已接受第一期手術，3個月後還需再接受第二次手術。