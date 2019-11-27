台派員到澳洲查王立強案　向心2豪宅被揭非屬名下

自稱為大陸當間諜的王立強，聲稱香港上市公司「中國創新」及「中國趨勢」董事會主席向心吸納他做間諜一事持續發酵。據台媒周三（27日）報道，台灣政府已派員前往澳洲進行就案件適時且必要的合作，至於向心早前被指在台北信義區購買的2戶豪宅，檢調部門初步發現其並非登記在向心夫婦名下，當局將繼續查明購屋資金來源。

報道指，由於王立強指控的向心及其妻龔青二人均在台灣，台方會與澳洲安全部門交換情報，就案件作出釐清與判斷。台北地方檢察署考量身在澳洲的王立強手上或有向心夫婦或中國創投的犯罪證據，將請台調查局駐澳、駐港法務秘書協助調查，也不排除以法務部官方名義循正式管道向澳方請求司法互助。

向心早前向檢調部門供稱，他兩三年前到台投資，夫婦二人幾乎每月到台尋找投資機會，妻子並順便做醫學美容，期間也曾會晤多名商界人士；又指自己曾斥資上億元新台幣（約2600萬港元）在信義區購買冠德遠見豪宅2戶，然後出租予他人。

不過當局發現，上述豪宅非登記在向心夫婦名下，故將調閱其交易資料及權狀查證，倘購屋屬實，也將進一步查明購屋金流；並不排除向心所稱的購屋資金來源，就是當時申請在台投資逾億元成立中華資本公司但遭駁回一案中的錢。目前，台北地檢署已再次傳喚向心到庭說明懷疑借名登記房產一事。