「尋子礦泉水」主角走失11年　終在福建尋回

一款名為「寶貝回家」的礦泉水2016年於網絡上走紅，瓶上張貼着6名走失多時的孩子的照片和相關資訊，希望民眾幫忙追尋。內媒周三（27日）報道，有記者日前收到其中一名失蹤兒童家屬的微信，指在警方幫助下，他走失已近11年的兒子終於在福建尋獲。

幸運尋獲的男童叫黎俊宏，內媒上周五（22日）聯繫其父黎廣山時，父子倆正登上回家的火車。黎廣山難掩激動說：「終於找到了！」在2008年10月的一個晚上，4歲半的惠州男孩黎俊宏感冒剛好，騎小車出去玩。黎廣山叮囑兒子不要走太遠，他應了一聲後再沒回家。

黎廣山與妻子等數十親友不眠不休找了7天7夜，卻沒有發現。此後，原本在老家開照相館的黎廣山展開全國尋子之旅。他印製幾萬份尋子啟事，僱人到增城、東莞和汕頭等地張貼派發。他來過杭州，為的是能在浙江衛視上發布尋子啟事；他看到寧波有間磚廠裡的孩子側面看起來似俊宏，便趕過去相認，但最終事與願違。他和妻子踏遍廣東、浙江、福建、北京等地，也在網上發布重獎10萬元人民幣的尋子消息，但依然毫無結果。

與兒子重聚後，黎廣山會陪他回到福建繼續上學，不想耽誤孩子的學業。

當年，除了黎俊宏，賣出50萬瓶的「寶貝回家」礦泉水上，還印上其他5位失蹤孩子。他們失蹤時最大的9歲，最小的還不到4歲，現時仍下落未明。