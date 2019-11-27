國台辦新女發言人亮相　批王立強案屬漏洞百出之劇本

台海局勢緊張之際，大陸國台辦周三（27日）舉行新聞發布會，期間新任女發言人朱鳳蓮亮相，就王立強案、台灣選舉、兩岸關係等議題發言。朱鳳蓮表示，王立強「騙子變間諜」的事實很清楚，是反華勢力炮製的荒誕不經、漏洞百出的劇本；又重申陸方不承諾放棄武力，保留採取一切必要措施的選項應對台獨問題。

在記者會上，朱鳳蓮一開場便以閩南語、客家話打招呼，被外界推測是否為大陸對台政策體現之一。就王立強在澳洲宣稱為北京做間諜一案，朱重申王是涉嫌詐騙罪的在逃人員，其持有的護照和香港永久居民身份證都是偽造證件；又稱民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂大陸介入台灣選舉的假象，謀取不正當的選舉私利，但台灣輿論的質疑已說明該伎倆已破功。

針對有美國國會議員擬提出「台灣主權象徵法案」，朱鳳蓮表示稱台灣問題屬於內政，不容任何外來干涉，指美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報的規定，慎重處理涉台問題。對於國民黨總統參選人韓國瑜日前表示，大陸未放棄武力解決台灣問題前，兩岸沒有簽署和平協議的條件，朱回應指陸方保留採取一切必要措施選項應對外來勢力和台獨勢力，不承諾放棄武力。

另數據顯示，台灣企業在大陸所有企業中佔比從1.2%下降到0.6%，朱鳳蓮表示，大陸過去、現在、未來都仍會是台企投資興業的最佳選擇，希望其能搭上大陸擴大內需市場的快車，陸方也會進一步落實對台「31條措施」和「26條措施」。

資料顯示，現年42歲的朱鳳蓮籍貫廣東梅州，2003年7月起在國台辦工作，曾任國台辦港澳涉台事務局副局長、國台辦新聞局副局長等職，為繼范麗青後國台辦第2位女發言人。