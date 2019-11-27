回教少女扮教夾睫毛　TikTok拍片談新疆被封帳號

美國一名阿富汗裔少女日前在中國影音分享程式抖音的海外版TikTok，上載多條表面是夾眼睫毛教學的片段，實際上卻是呼籲網友關注新疆再教育營的情況。影片傳到Twitter後引起關注，至今已獲逾283萬人觀看。少女表示，已被TikTok禁止發布內容達1個月，惟TikTok否認因政治敏感內容而凍結對方帳戶。

17歲女回教徒阿齊茲（Feroza Aziz）日前發布短片，貼文寫道：「別說笑，這段教學片幫了我很多，請看一看。」影片顯示她拿起眼睫毛夾逐一示範，但期間突然話鋒一轉，呼籲網友立即用手機搜索中國如何將無辜的回教徒關進集中營，綁架、謀殺、強姦和迫使他們背離信仰，又形容這是大屠殺，盼喚起外界對新疆的關注。

阿齊茲其後上載了另外兩條片段，談論新疆再教育營的情況。TikTok發言人表示，公司不會因政治敏感而刪除內容；又指阿齊茲的帳戶在本月15日被封鎖，是因為上載另一段有關恐怖主義的片段，並在周一（25日）封鎖阿齊茲的電話號碼，但表明與該段新疆相關影片無關。

中國外交部發言人耿爽周三（27日）表示，中方要求中國企業遵守國際規則和當地法律，開展對外經貿合作，另希望有關國家能為中國企業在當地正常經營合作提供公平、公正、非歧視的環境。