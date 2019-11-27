為韓國瑜造勢　李佳芬到訪馬來西亞獲逾千人支持

台灣的總統大選將至，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬周二（26日）抵達馬來西亞，出席韓國瑜後援會成立大會，並呼籲有台灣戶籍的人士明年1月11日要回台投予韓一票。報道指，現場設了130桌，過千人出席大會，較此前印尼的人數多出一倍。

李佳芬當日在馬來西亞韓國瑜後援會會長、世界台灣商會聯合總會名譽監事長丁重誠等人陪同下，到馬來西亞中華大會堂總會大廈出席相關活動，受到現場人士熱烈歡迎。李佳芬致詞時表示，她今年3月曾與韓國瑜到當地推銷高雄優質農產品，對當地民眾的熱情印象深刻，未料時隔數月換成以總統參選人妻子的身份再訪，希望民眾可以繼續支持其丈夫。

李佳芬又批評民進黨讓「中華民國」意義日漸式微，並一度哽咽，強調明年大選將是「支持中華民國最重要的保衞戰」。丁重誠則表示，他原本預計活動會設60席，未料報名人數最終倍增到130桌，獲約1300名台商與當地民眾出席，意味着許多海外華人都支持韓國瑜。此外，因應新加坡外交部指該國不允許在國內進行其他地區的政治活動，故李證實已臨時取消當地行程，待馬來西亞站結束便返台。