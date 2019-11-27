家產逾億人民幣與妻同審　市公安局前副局長判囚22年

河北張家口市公安局前副局長王守成，涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪一案，周三（27日）在張家口市橋東區人民法院作一審宣判，王守成數罪併罰被判囚22年，罰款250萬元（人民幣，下同，約283萬港元）。王早前與妻子一同受審，法院表示，其財產超過1億元（約1.13億港元），曾為多個惡勢力組織充當「保護傘」。

法院指出，王守成利用擔任河北省宣化縣公安局政委、局長，張家口市公安局宣化分局局長，張家口市公安局黨委委員、副局長等職務上的便利，為他人謀取利益，索要及非法收受他人財物近2060萬（約2335萬港元），數額特別巨大，已構成收賄罪。

法院認為，王守成非法侵吞公共財物共335萬（約380萬港元），構成貪污罪；非法設立「小金庫」達956萬（約1084萬港元），構成濫用職權罪；另其擁有5522萬（約6260萬港元）財產，但無法說明來源，超出合法收入，構成巨額財產來源不明罪。法院對王數罪併罰，遂作出上述判決。

檢方早前的起訴書顯示，王曾利用職務上的便利，為宣化區以史志剛為首的黑惡勢力充當「保護傘」。檢方統計王自參加工作後，其家庭擁有的財產總額逾1億元，多用作投資信託理財產品、保險、房產和貴價首飾等。