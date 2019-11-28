澳洲智庫︰中國外交館數量首超美國　冠絕全球

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）周二（26日）發布2019年「全球外交指數報告」，盤點過去3年全球各國外交網絡的情況，其中顯示中國在全球開設的外交館處數量，已超越美國並冠絕全球，擁有全球最大的外交網絡。

報告按照各國大使館、領事館、常駐使團和其他駐外機構，對全球61個國家和地區的外交網絡的規模和覆蓋範圍進了評估。其中，中國近年迅速增設外交館處，截至2019年，169個大使館、96個總領事館、8個常設機構及3個其他代表處，合共276個外交館處，首度超越美國的273個；惟美國仍是派遣外交官最多的國家。

報告指出，中國近年在聖多美和普林西比、多明尼加共和國、布基納法索、薩爾瓦多、岡比亞新設立了5個大使館；隨着中國大陸今年與所羅門群島建交，與基里巴斯復交，預計中國的駐外機構將繼續增加。

該報告首席研究員布雷強調，雖然外交影響力不單是由駐外機構的數量決定，但外交基礎設施是衡量某個國家的外交實力及其對所在地區關注度和參與度的重要指標。分析指，這個現象可解讀為地緣政治勢力移轉的先兆，自特朗普擔任美國總統以來，美國政府削減了外交預算，又留不住外交部，令美國外交進入「邊緣時期（period of limbo）」。