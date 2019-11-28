河池市網絡傳銷案宣判　受害人近6萬涉額23億人民幣

廣西河池市金城江區人民法院周三（27日）宣判一宗特大網絡傳銷案件，涉案金額約23億元（人民幣，下同，約26億港元）；20名被告犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑1年6個月至10年，並處罰10萬元至1200萬元（約11.3萬至1360萬港元）不等；涉案財物被依法沒收，上繳國庫。

案情指，主犯趙X輝在2014年至2018年期間，夥同王X燕、劉X東等人，成立湖南御福天益生物科技有限公司，買斷域名為「888」的網絡傳銷及會員管理平台系統，以從事網絡傳銷活動。同時，他們又僱用一名譚姓被告搭建域名為「666」的網絡傳銷平台，並把「888」會員數據平移至「666」網站平台，利用兩個平台發展會員進行傳銷。

趙X輝等人為吸引和誘騙更多人加入傳銷，2016年11月以1600萬元（約1813萬港元）購入一間空殼公司，改名為江蘇九州沃頓鈦業股份有限公司；然後在未發行原始股下，以加入傳銷平台即贈送會員積分，可兌換上市後增值數倍乃至幾十倍的原始股為幌子，引誘群眾註冊加入上述兩平台，並購買平台上銷售的各種道具或套餐，以獲取積分兌換原始股；惟受害人付款後賺取的均為虛擬貨幣，且難以兌現。

至2018年4月24日，警方依法查處該網絡傳銷平台。截止當天，兩個平台合共有59,417名會員，遍布廣西、遼寧、雲南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等8個省份，吸納金額約23億元。

法院認為，被告以推銷商品、提供服務等經營活動為名，以搭建的網絡平台會員管理系統為依托，要求參加者以繳納會員費的方式獲得會員資格，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為報酬或返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯刑律，均已構成組織、領導傳銷活動罪，遂作出上述判刑。