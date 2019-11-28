男子沉迷買彩票敗光積蓄　為翻本騙票過百張獲刑

上海市徐匯區人民法院近日就一宗詐騙案進行宣判，被告劉某涉買彩票成癮，不但敗光了足足20萬元（人民幣，下同，約22.6萬港元），更在花光積蓄後仍不收手，為翻本以先打票後付款誘騙彩票店店員打印各類彩票125張，價值5312元（約6000港元）。最終，劉詐騙罪成被判處拘役4個月，並處罰金2000元（約2260港元）。

法院介紹，劉某於今年7月18日隨身攜帶200多元（約226港元）到中山南二路一間彩票店內買彩票，雖然剛開始時他都是正常付款，惟到傍晚當他身上的錢已花光時，他為求翻本竟繼續讓彩票店工作人員為他打彩票，謊稱完事後會統一付款。到了彩票店到了結束營業時間時，劉才向店員坦承自己身無分文，任憑處置，最終店員只能報警。

到案後，劉某主動供述了犯罪事實，並坦言自己原有穩定工作，但近年來迷上買彩票後連積蓄也花光了。事發當日，他原沒有計劃行騙，只是得知該彩票店仍未關門，故想再購買碰碰運氣，結果卻泥足深陷。法院認為，被告以非法佔有為目的騙取他人財物，數額較大，其行為已構成詐騙罪，但考量被告自首，自願認罪認罰，可予以從寬處理，遂作出上述判決。