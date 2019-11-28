母女追兇25年獲媒體報道　警方迅即破案拘捕疑犯

湖南張家界市慈利縣41歲男子張X標，25年前殺死張阿麗姐妹的父親張國恒後一直潛逃。雖然警方苦無線索，惟多年來，張阿麗姐妹一直未有放棄追兇；事件今年8月經媒體報道，警方周一（25日）通報，張X標已於9月29日在廣東落網；且因其供詞令案情變化，張X標的父親張X卓、姊姊張X春亦先後被捕。

事緣於1994年7月2日，張國恒因農田灌溉之事，與張X卓起衝突，期間張X卓拿殺豬刀把張國恒砍傷；其後，時年16歲的張X標拿着另一把殺豬刀趕到現場，並把張國恒砍至重傷，最終張國恒急性失血性休克後死亡。事後，張X標潛逃至廣東，更改名字後在廣東打工至今；而張X卓則把所有罪責推給兒子，由於欠缺證據，張X卓被警方收容審查847天後釋放。

此後25年裏，張國恒的妻子和女兒們接力追兇，尋遍湖南、新疆、四川、廣東等省份，事件經多間內地傳媒報道後，引起張家界市、慈利縣兩級警方重視，案件重新由專案組負責跟進。

及後，警方發現張X春與張X標頻繁接觸，關係密切且有多筆大額轉帳，警方順藤摸瓜追查下，終發現並拘捕張X標。在張X標落網後，警方根據他的證據，終確認多項細節，張X卓亦因而被捕。目前，張X標、張X卓因涉故意傷害致死罪，張X春涉嫌包庇、窩藏罪，3人均被刑事拘留。