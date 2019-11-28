七旬翁棄保潛逃　老伴助租屋涉包庇同被捕

江蘇鹽城市一名70歲朱姓老翁，早年因涉嫌非法吸收公眾存款，被警方拘捕後，獲取保候審；惟朱翁棄保潛逃，被警方網上追逃。朱的同齡花姓妻子不聽老伴坐監，一直協助丈夫東躲西藏、到處租房。警方周三（27日）通報，警方根據線索，今年9月成功拘捕朱翁，而花婦因涉嫌窩藏包庇，亦於近日被捕。

事緣於2015年5月，朱翁因涉嫌非法吸收公眾存款被捕；案件翌年在法院審理期間，朱翁棄保潛逃，後於同年11月被列為逃犯。警方其後一直追捕朱翁；花婦及朱的子女分別住在無錫及鎮江，警員亦多次探訪他們，希望他們規勸朱翁投案，惟他們堅稱不知道朱翁的下落。

直到今年9月21日，警方根據線索，經過10多天蹲點守候，終在鎮江一間出租屋內拘捕朱翁。朱翁被捕後坦言，為了逃避追捕，日子過得非常煎熬，一直依靠妻子為他支付租金。最終，朱翁被送達執行法院判決，花婦亦因涉窩藏包庇罪，獲取保候審。

「花婦的行為不是真愛，反倒是害了自己的丈夫。」辦案警員指出，朱翁不是主犯，當年如果判決後，早已出獄重過新生，然而花婦卻一直助他潛逃，令他日子過得艱苦，更把自己送到獄中。