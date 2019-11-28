疑不滿政府清拆兒子房屋　70歲老婦吞農藥自殺

江西贛州市安遠縣長沙鄉一名70歲杜姓老婦，疑因不滿當地政府要拆除其兒子興建的房屋，在家中服農藥自殺，經送院搶救後不治。老婦的家屬事後質疑當局救援不力，又指當局曾口頭批准他們建房，後來卻反口指是「違建」，要求當局賠償。

事發於上月23日上午7時許，死者女兒孫道香憶述，當局派出大批工人拆除兄長出錢興建的房子，母親則被6名政府工作人員軟禁在家中；至當晚7時許，她便接獲當局來電，指其母親服農藥自殺，經搶救無效死亡。惟她經了解後發現，母親服農藥後，救護員未把母親送到離家僅5分鐘距離的衞生院，而是花了半小時，前往32公里外的北方醫院，導致母親多器官功能衰竭不治。

孫道香又指，鄉政府早前修路時，徵用了他們的老宅，曾承諾補一塊宅基地給他們，但始終未能協調好；後來當局又口頭承諾讓他們在農田上建屋，其哥哥便籌錢建房，未料又被指未取得批准興建的合法手續，要求拆除。另杜婦離世後，家中小孩無人照料，故死者家屬認為，政府應承擔贍養費，並賠償家中建築被拆的損失。

對此，村支書鍾兆洪指出，涉事房屋確為違建，而事發當天，政府工作人員一直在安撫杜婦，未料杜婦趁工作人員不注意自殺；他又指，急救員當天發現杜婦情況嚴重，須前往縣級醫院，才直接送往北方醫院。另長沙鄉鄉長黃金龍稱，家屬如對當局決定不滿，可以透過法律維權。目前，雙方仍在協商當中。