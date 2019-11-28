修例風波：特朗普簽港人權法案　華三部門批嚴重干涉內政

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部、國務院港澳事務辦公室、中聯辦周四（28日）發聲明指，美國將所謂法案簽署成法，嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑。

外交部聲明提到，香港回歸祖國以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所未有的民主權利。美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危害社會秩序的暴力犯罪分子撑腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」及中華民族實現偉大復興的歷史進程。

聲明另提到，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預，只會讓包括香港同胞在內的中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，更加眾志成城。中國政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，奉勸美方不要一意孤行，否則必將予以堅決反制，後果必須由美方承擔。

國務院港澳事務辦公室亦發聲明回應，指美方一意孤行，不顧中方的強烈反對，將法案簽署成法，是對中國內政赤裸裸的干涉，直指法案充斥偏見和傲慢，以恐嚇和威脅的手法對待香港，為反中亂港分子提供保護，用心險惡，批評美國是是搞亂香港的最大黑手。聲明又指，美方想藉搞亂香港遏制中國發展，是枉費心機，打錯了算盤，香港前途始終掌握在包括香港人在內的中國人民手中。

中聯辦則指，法案是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，要搞亂香港牽制中國發展，並強調美國這些政治遊戲操縱者們的如意算盤，就是為「叛國禍港四人幫」及反中亂港極端勢力和暴力分子撐腰打氣，圖謀毀掉香港，警告美方以及唯美國為首的反對派政客，不要低估中方維護香港繁榮穩定、「一國兩制」、國家主權、安全、發展利益的決心。對此，中方將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方承擔。