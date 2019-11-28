地方政府債務達21.38萬億人民幣　分析：經濟尚未穩定

國家財政部周四（28日）公布，全國地方政府債務餘額截至10月底，達21.38萬億元（人民幣，下同，約24.24萬億港元），其中11.9萬億元（約13.49萬億港元）為一般債務，9.4萬億元（約10.66萬億港元）為專項債務。債務總額目前控制在全國人大批准的24萬億元（約27.2萬億港元）限額之內。不過有經濟分析師指，內地經濟目前尚未穩定。

財政部公布首10個月發行債券情況，其中全國發行地方政府債券達4.2萬億元（約4.76萬億港元）；一般債券1.7萬億元（約1.93萬億港元），專項債券2.5萬億元（約2.83萬億港元）。財政部指，地方政府必須將這類債券盡早用於金融建設項目上，確保明年初能有經濟成果，同時讓內地經濟盡早見效提升。

經濟分析師認為，於政府而言這是一個重大決定，反映其頗擔心內地經濟出現下行壓力，並指以目前情況而言，內地經濟尚未穩定，但相信政府推出這些債券能有助穩定各項投資項目，惟成效未必能在明年首季度出現。

國際評級機構穆迪估計，華企債券違約問題或下來年有顯著上升情況，非金融公司的整體信貸評級在未來12個月將為「負面」。穆迪又指，隨着今年中國經濟增長持續放緩，預料中國大部分行業明年的收入利潤大受影響。