前公檢法一把手均充當「保護傘」　宜黃黑老大被判死刑

江西撫州市中級人民法院周三（27日）對宜黃縣陳輝民、陳輝發等人涉黑案一審公開宣判，其中陳輝民組織、領導黑社會性質組織罪，故意殺人罪等20項罪名罪成，數罪併罰下被判處死刑，並處沒收個人全部財產。內媒報道，陳氏兄弟一案是江西最大的同類案件，當地公檢法部門一把手更全部是其「保護傘」。

法院審理查明，陳輝民自1991年以來因違法犯罪多次受罰，並在2003年2月勞教期滿後，糾集一批社會閒散人員混迹社會，後一個以其為首的黑社會性質組織初步形成。組織成員固定，其中陳輝民是組織者、領導者，陳輝發、王才進是領導者，譚波強等7人為骨幹成員，先後實施故意殺人、故意傷害、聚眾鬥毆、開設賭場、故意毀壞財物等犯罪97宗、違法活動16宗，造成6人死亡、3人重傷、17人輕傷等。

該組織還會採取暴力或暴力相威脅等手段敲詐勒索、強迫交易、串通投標、開設賭場等，以獲取巨額經濟利益，維繫組織生存發展。法院認為，組織嚴重破壞當地經濟、社會秩序，具備黑社會性質組織的組織特徵、經濟特徵、行為特徵和危害性特徵。

最終，陳輝民被判了死刑，陳輝發則領導黑社會性質組織罪，聚眾鬥毆罪等20項罪名罪成，數罪併罰被判囚22年；王才進領導黑社會性質組織罪，聚眾鬥毆罪等11項罪名罪成，數罪併罰被判囚20年，均並處沒收個人全部財產。至於其餘9人分別被判囚13年至20年不等，並處沒收個人財產或者罰金。

此外，該案去年亦成為全國掃黑辦、公安部掛牌重點督辦的「雙督」案件，在陳輝民、陳輝發被捕後，宜黃縣檢察院前檢察長陶英華、宜黃縣人民法院前院長楊新及宜黃縣前副縣長、縣公安局前局長劉軍等人先後被查，其中楊新於同年12月被雙開（開除黨籍及公職）。