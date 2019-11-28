台總統隨扈走私煙案　27名訂煙大戶緩起訴

台灣的蔡英文總統隨扈走私香煙案，台北地檢署今年8月首波起訴台灣安全部門少校吳宗憲、張恆嘉共13人，11月第二波偵結，包括永和警衞室少將林國欽、特勤張嘉玲等27名「訂煙大戶」獲准暫緩起訴。台北地檢署依職權送再議，高檢署周四（28日）認為原處分適當，再議無理由而駁回，27人不獲起訴。

今年7月爆發的私煙案，台北地檢署依貪污治罪條例及稅捐稽徵法等罪嫌起訴吳宗憲、張恆嘉和台灣中華航空前副總邱彰信等13人，其後再調查永和警衞室少將林國欽等27人。在第二波偵查名單中，台灣安全部門人員顏嘉慶訂了537條最多，逃漏稅額達32萬元（新台幣，下同，約8.2萬港元)，最少者訂了53條，逃漏稅額3.1萬元（約8000港元）；林國欽、張嘉玲各訂100條，逃漏稅約6萬元（約1.5萬港元）。張嘉玲原是蔡英文的隨扈，應訊時稱是謝姓男友付款，打算自用、贈送親友。

地檢署認為27人是貪圖免稅煙品差價而大量訂購，涉逃稅共270萬元（約69萬港元），考慮他們認罪自白、犯後態度良好，處分緩起訴，要接受6小時的法治教育課程。