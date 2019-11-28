回教少女新疆影片被移除　TikTok道歉稱人為錯誤

美國回教阿富汗裔少女阿齊茲（Feroza Aziz）日前在中國影音分享程式抖音的海外版TikTok，上載談論新疆再教育營的影片，事後被封鎖帳戶。阿齊茲周三（27日）在Twitter表示，其有關新疆的影片已被移除。TikTok同日承認因「人為調節錯誤」而短暫移除片段，但指影片事後已恢復正常開放瀏覽。

TikTok早前回應事件指，阿齊茲的帳戶被封鎖是因為上載另一段與恐怖主義有關的片段；而有關新疆的影片仍然在平台上流通。不過，TikTok周三向阿齊茲致歉，稱由於人為錯誤而短暫移除片段，但在調節小組資深職員意識到錯誤後，立即在約50分鐘後解鎖影片。平台強調公司的社區指引沒禁止有關新疆等內容的影片流通。

另外，TikTok表示，公司已解封阿齊茲因上載含阿蓋德領袖拉登影片而被封鎖的帳戶。發言人指出，該段拉登影片用意雖然是諷刺，但違反了上載與恐怖組織有關影像的條款。就此個案，公司決定推翻此前封鎖帳戶的決定。但阿齊茲質疑此說法，認為TikTok在她剛上載有關新疆的影片後便封鎖帳戶，並非巧合。