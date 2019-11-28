任正非：就算無Google　華為也能成為全球第一

中國科技巨企華為受到美國政府的封殺，惟其創始人任正非周二（26日）接受美媒訪問表示，他有信心就算沒有Google的軟件和App，華為還是能夠成為世界第一的智慧型手機品牌。

報道指，華為早前被美方納入貿易黑名單，令原本有望在今年超越南韓三星，成為智慧型手機第一大銷售商生變數，同時特朗普政府禁止Google等美國公司在未經許可下出售零部件予中國，華為的海外業務也受影響，外國客戶或因無法使用Google Play Store等而退避三舍。對於能否在沒有Google下成為全球第一，任正非表示這不是問題，並指那只代表華為得多花一些時間，華為亦正制訂大規模的備份計劃。

華為一直在開發自家作業系統「鴻蒙」及應用程式商店，雖然目前僅有4.5萬種應用程式可供下載，Google Play則擁有約280萬款應用程式。任正非表示，就創新而言美國仍然是最強大的國家，包括中國在內其他國家在接下來數十年內也不能在這方面超越美國。但他指出，若華府繼續限制美國企業的貿易對象，反而有可能協助競爭者崛起；又指如果華為無法與美國供應商合作，華為就得使用替代方案。