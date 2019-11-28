傳國產航母002型部署三亞　國防部：還需確定

中國第一艘國產航母「002型」早前抵達海南三亞基地，有報道指，該艦之後將塗上舷號，舉行服役儀式，並部署在該地。中國國防部發言人周四（28日）表示，002型按照計劃試航，各項工作進展順利，至於服役時間還需根據建造進程和試驗情況綜合決定。

任國強在當日例行記者會上表示，002型本月17日通過台灣海峽，前往南海相關海域進行試航和訓練，是航母建造過程中的正常安排，今後仍將繼續。至於航母部署位置，是根據國家安全威脅和國防需求決定，與地區局勢無關，也不針對任何特定目標、國家和地區。

對於外界猜測中國正建造第3艘航母，以及會否建造第4艘航母，任國強表示，中國發展航母的一貫原則，是考慮國家安全所受威脅和需要，還有經濟發展情況。

此外，任國強又在記者會上介紹近期中國與外國的軍事合作情況，包括中國、俄羅斯與南非本周首次在非洲南部海空域舉行聯合軍演；2020年1月，中國將與巴基斯坦在阿拉伯海北部進行海上聯合演習，中方屆時將派出驅逐艦、護衞艦、補給艦等參演。另中國與東盟國家於過去一年兩次海上聯演，又舉行防務智庫及軍官交流，有助雙方有效管控分歧，共同維護地區和平穩定。