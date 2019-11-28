太陽花學運法院判警賠償　市政府警察局提出上訴

台灣台北市2014年爆發太陽花學運，大批示威人士試圖攻佔行政院，遭警察武力驅散；在學運落幕後，多名受傷示威者入稟法院向市警局索償。法院日前判台警須賠償111萬元新台幣（約28.9萬港元）予傷者。台北市政府警察局周四（28日）對提出上訴。台北市長柯文哲指，上訴主要針對判決書中的疑義處，釐清責任。

台北警方在2014年太陽花學運期間，與示威者爆發留血衝突，事後有29名傷者向台北市政府、台北市政府警察局提起國家賠償控告。柯文哲表示，太陽花學運是一個重大歷史事件，希望事件盡快結束，這種訴訟非常影響各界情緒。

台北副市長黃珊珊補充，上訴是為了避免一審法官，可能有所謂的偏狹或專斷，但如果警方有錯，該賠就賠、該改就要改。她又表示，上訴另一目的，是為將來警員的執法，能符合法院認定的比例原則而修正，並有例可依。

台北市警察局認為，示威者在行政院非法集會，而警方只是先勸離、再「漸進式」驅散，具正當性，屬於依法執法的行為。而法院的判決，未對警方「即時裁量權限」給予「適度」的尊重與考量。警方又認為，法院不能在沒有具體證據的情況下，認定原告受傷是和警員使用超過「比例原則」的武力所致。