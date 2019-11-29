駐足18年經多次轉型　京華城周六正式結業

台灣台北市松山區大型購物中心京華城至今已有18年歷史，惟周六（30日）正式結業。商場在周四（28日）舉行「2019京華城感恩熄燈儀式」，當中回顧多年點滴，包括曾成台灣首間24小時營業的購物中心、近年成親子玩樂聖地。而京華城作為全球最大的球體建築，亦在儀式中一層層的熄燈，意味將正式步入歷史。

京華城始創人沈慶京出席熄燈儀式時，形容京華城是「幻想的驕傲卻也是18年的悲傷」，坦言對結業感到無奈與不捨，但也對各界的支持表示謝意。他又提到，至去年為止，京華城一共賠了180億新台幣（約47億港元），對股東、工商界、朋友、員工都感到抱歉，形容「熄燈」是「一個青少年時期夢想的幻滅」。

京華城自1998年動土、2001年正式開幕，當時以全球最大球體建築物聞名，曾是全台唯一24小時營業的購物中心，更於開幕時創下一天達50萬人次造訪紀錄，初時成不少影視行業均在此舉行活動。

有客服人員表示，商場定位為市民的生活中心，希望以超大型的量體容納人潮，「當年光要排隊進門，要等上2至3小時才能擠進館中」。惟商場開業前就受颱風影響而嚴重淹水，其後更遭遇火災；雖曾以24小時營業一度吸引不少顧客，但店舖陸續轉移至後來開發地區。至2008年，京華城以兒童職業體驗城轉型成親子購物中心，一直維持至今造就不少家庭的回憶。