禁藉順風車業務牟利　運輸部約談8網約車平台

內地網約車公司「滴滴出行」，去年因司機犯下姦殺案而暫停順風車業務，至日前宣布在局部地區重新試營運。交通運輸部周四（28日）舉行例行新聞發布會指，已約談包括滴滴在內等8間提供順風車服務的平台，要求要以司機自身出行的需求為前提，事先發布訊息，再由乘客選擇合乘車輛。

交通運輸部運輸服務司司長徐亞華表示，有關平台必須嚴格審核順風車性能及司機背景，並為保障乘客安全實施動態監控；而順風車業務必須不以盈利為目的，僅與乘客分攤部分出行成本或免費互助，並規定每輛順風車及司機每日接載乘客的次數。另為保障司機和乘客的合法權益，平台須及時有效處理突發應急事件。

徐亞華又表示，交通運輸部將密切關注提供順風車的平台，嚴查借順風車之名，組織非法營運的平台公司。另就維護城市客運市場競爭秩序，促進交通運輸業規範健康發展，保障市民出行時的生命財產安全。

據指，滴滴順風車業務在上周三重新試營運，是在下線400多天後重新上線，將陸續在黑龍江哈爾濱、山西太原、河北石家莊、遼寧瀋陽、江蘇常州、南通、北京7個城市上線試營運。