「廣東第一巨貪」張新華上訴得直　避死刑發回重審

廣東廣州市中級人民法院周四（28日）就廣州巨貪、國營白雲農工商聯合公司前總經理張新華受賄案開庭審理。此前，廣州中院曾對該案作出一審判決，張男因涉嫌在國企改制過程中，貪污受賄達4億元（人民幣，下同，約4.53億港元）而被判死刑。惟張日前上訴後，省高級人民法院以原審判決事實不清、證據不足為由，裁定將該案發回重審。

公訴機關指控張新華、章國春等7人，在1998年至2013年以公司管理職務之便，借企業改制、保護國有資產的名義，透過虛設債務、低估資產、隱瞞債權等手段，將白雲公司及其下屬公司的多個國有資產、債權，非法轉至廣州市廣田置業有限公司名下，共同貪污國有資產價值2.96億元（約3.35億港元）。

此外，張新華在白雲公司及其下屬公司，通過轉讓國有土地使用權及合作開發房地產項目，在過程中為相關單位、個人提供幫助，先後收受賄賂9780萬元（約1.1億港元）和港幣238萬元。廣州中級人民法院在2014年，以貪污罪、受賄罪、非國家工作人員受賄罪，對張新華一審判死，剝奪政治權利終身，並沒收全部個人財產。