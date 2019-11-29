女大生遺失手機傳訊息求歸還　賊人：長個教訓吧

河南焦作市一名19歲女大生近日在一電玩遊樂場（即「機舖」）遺失手機，她事後得悉被同場的一對情侶檢走後，試圖聯絡對方，惟對方竟回應：「長個教訓吧。」未料，女生事後再遭一名自稱是情侶友人的「中間人」詐騙300元（人民幣，下同，約340港元）。警方目前已接獲報案調查。

據內媒周三（27日）報道，該名女大生的手機市值約5000元（約5662港元），她後來透過閉路電視發現，手機被上述情侶檢走。她又表示，當時只是將手機放在一台賽車電玩機的踏板上就離開，發現手機不見時已立刻回頭，整個過程僅是2分鐘。

該名女大生事後傳訊息聯繫對方，表示自己有許多重要的資料都沒有備份，加上是父母辛苦賺錢買的，希望對方能好心返還。未料，對方後來竟回覆指，「賺錢不容易你還買這麼好的手機，這麼粗心，長個教訓吧」，令女子大感無奈。

正當女子感到無助之際，一名男子竟出現自稱認識上述情侶，並要求女大生支付300元，便能將手機寄回。女子一時心急便聽從該男建議，「但我們將錢轉過去了，手機還是一直沒有寄回，中間人也聯繫不到了」。