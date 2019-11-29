男子為掩飾醉酒竟蒙面開車　連闖紅燈超速被捕

浙江台州警方周四（28日）發布一宗令人哭笑不得的醉駕案例，來自臨海市的男子金X平近日心血來潮準備到三門縣找朋友玩，為了掩飾自己剛喝了大量酒的情況，他竟用黑色膠袋蓋上車牌，再蒙面駕駛以求「安心上路」。最終，在故意遮擋號牌、接連闖紅燈、超速下，金被刑拘及罰款3400元人民幣（約3850港元）、記42分。

據金男交代，事發當晚他先在家喝了四五兩左右的白酒和一瓶啤酒，然後出發到三門，可剛開車不久，他覺得就這樣上路不是很妥當，便折返家中拿膠袋擋着車牌。惟上車後，他仍然不放心，認為車牌號不能躲過高清的監控設備，且當局也能通過人臉識別找到他，故再找來一條毛巾把臉蒙上，還用繩繫了起來，再將車內遮陽板放了下來才安心開車。

最後，金男在不到一個小時內，接連闖了兩個紅燈，同時被拍到在兩個測速點超速，繼而被警方扣留。經檢測，金男血液酒精含量為91mg/100ml，達到了醉駕標準，遂不但將面臨被依法追究刑事責任，還被吊銷機動車駕駛證，5年內不得重新取得機動車駕駛證。