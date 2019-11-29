王立強揭大陸金援台政客　連韓國瑜在內11人

王立強向澳洲尋求庇護時提交了如何為大陸當間諜的自白。

自稱大陸國間諜的王立強早前向澳洲尋求庇護時，曾提交一份12頁及17頁的中英文書寫的自白，當中提到大陸企圖操縱台灣選舉，以扶植親陸的候選人。有台媒引述台灣安全單位指，據王立強自白內容提到，大陸除捐款給韓國瑜外，也對來自同陣營的多名政治人物提供金援。

報道指，台灣的安全單位是透過美、英、加、澳、紐等5國組成的情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes），取得其中的英文譯本自白。五眼聯盟是希望藉台方查證報告內容，了解王立強自白的真實性。

據了解，報告內提到多人姓名的英文譯音，當中包括甚少在媒體上出現的名字，但都確有其人。至於大陸透過間諜組織捐贈的政治人物對象，除了王立強早前接受媒體訪問時提到的韓國瑜外，還點名10人，他們均活躍於台灣政壇，當中有人參與明年立委選舉，且屬於同一政黨陣營。

據看過報告的人表示，王立強講述大陸干預去年底台灣九合一地選的手法，是透過收買公司設立網軍據點，「組織20多萬個網軍帳號，成立粉絲團攻擊民進黨，灌爆臉書（Facebook）、帶輿論風向」。