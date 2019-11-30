海關繳46支走私槍及過百零件　部分為美國軍警裝備

湖北武漢海關周五（29日）首次披露一宗大型跨國走私販賣槍械案，該案由公安部、海關總署掛牌督辦，是全國至今破獲最大宗的同類案件。警方在案中拘捕12人，繳獲46把各類槍械、過百件美國製式槍枝配件，有部分更是美國現役軍警的標準配備，殺傷力極大。

武漢天河國際機場的海關人員2017年8月為入境包裹進行X光檢查時，在一個來自美國佛羅里達州、報稱是「玩具車」的包裹中，發現槍械配件混雜在玩具零件中。海關查明寄件者的姓名，再在他寄出的兩個包裹中查獲大批配件。該批槍械配件出自美國知名品牌，由專業軍火商生產，組裝後射速可達每秒400米，槍口能量450焦耳。

海關與警方兵分三路在漢口區、漢陽區、武昌區收網，拘捕包括黃姓主犯在內的3名收件者，並在黃某家中起出29把槍、44個彈夾，以及若干槍械配件。在往後的4個月內，警方又派人往遼寧瀋陽、黑龍江哈爾濱，以及河南鄭州等將其餘9名疑犯緝拿歸案。

主犯黃某自稱軍事迷，2016年8至2017年8月自費到美國留學，因生活開支較大，遂想出向國內走私販賣槍支及配件賺錢。今年3月21日，落網的12名疑犯中，有6人已被武漢市中院定罪判刑。