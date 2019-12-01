內媒揭互聯網兜售人臉數據　10人仔可買5000張大頭照

有手機App沒有任何協議確保上傳照片不被濫用。

隨着人工智能迅速發展，人臉識別在內地逐漸成為重要的個人訊息，可用於刷臉支付、安防准入等情況。內媒記者近日調查發現，對每個人如此關鍵的數據訊息，卻在網上被公開兜售，而且價格低廉只值10元人民幣（約11港元）；更離譜的是，有關照片沒有經過當事人同意，就被放上網出售。

內媒上周五（11月29日）報道指，只要在互聯網以「人臉數據集」的關鍵詞搜索相關訊息，就會發現有平台出售設有5000多張人臉照片的「人臉相關算法訓練數據集」，當中包括用戶的不同表情。當記者詢問商家是否經過相片所有者授權時，對方則指「經過授權的肯定不是這個價了」。

內媒記者又在百度一名為「快眼」的平台，發現類似兜售情況，而且相片更來自個人身份證明等文件；賣家稱：「不帶身份證的大頭照只需五毛錢一張；高清，還有一種是姓名、身份證照片、銀行卡和手機號都有的，號稱『四要素』，四塊錢一份。」記者質疑有關訊息會被洩露用作申請信用貸款、註冊公司。

除了非法兜售，多款手機App還存有隨意收集人臉數據資訊的情況。一名為「人臉打分」的手機App，在用戶上傳照片後方能評價其外表，但當中沒有任何協議確保上傳照片不被濫用。而有些App對用戶的人臉數據訊息採集過程中，更存過度索取權利的問題，如明確要求用戶發表內容的著作財產權，用戶需許可開發者在全世界範圍內免費地、長期性地、不可撤銷地等使用權利。

有內地學者表示，用戶一旦接受有關授權，均不能干預圖像、頭像人臉識別的內容，相當於免費對方使用且不得撤回，是一違反法律的規定。另呼籲，消費者應確保自身個人訊息安全，又建議人臉訊息使用的種種行為應納入法律監管，才能促進人臉識別產業長遠健康發展，不被非法採集使用及交易。