網民爆國企高管挪用公款　與人妻開房發生不正當關係

內地近日有網民在微博實名舉報黑龍江一國企高層，涉利用職權收受關聯企業賄賂等違法問題，更爆出該高層挪用公款消費，多次與爆料網民的妻子到酒店「開房」。有關發帖更附上舉報信和當事人出入酒店等的相片，隨即引發熱議。

名為「劉春生123」的網民在上周二（11月26日）發布貼文，指人保汽車保險銷售服務有限公司黑龍江省分公司的總經理趙岩，「利用公款泡我老婆，發生不正當男女關係」。劉指出，與胡姓妻子帶着孩子從農村到哈爾濱市經營燒烤店。但近期發現妻子消費國外大牌化妝品和服裝，不禁生疑；事後發現妻子與燒烤店熟客趙岩赴酒店開房，酒店職員甚至表示趙、胡2人更是常客。

據劉舉報，趙岩在前年11月自稱是「人保老總」，在燒烤店存2萬元（人民幣，下同，約2.26萬港元），表示以後定時在店吃飯，並以哈爾濱百豐汽車銷售公司的名義開具1萬元（約1.13萬港元）的餐飲收據；劉春生更將有關收據發上微博公開。

劉春生實名舉報趙岩生活腐化墮落、包養情婦、肆意破壞別人家庭、收受關聯企業賄賂。另指趙岩已年過百半，與妻子相差25歲，身為國企幹部，將黑手伸向和他女兒差不多大的女人，道德敗壞。目前，中國人民財產保險集團股份有限公司並沒有就事件作出回應。