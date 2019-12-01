13歲仔墮樓被鋼筋刺穿身體　心臟收縮助奇迹逃過死劫

貴州貴陽13歲少年胡小超（化名）近日經歷了矚目驚心的意外，他因踏空不慎從二樓墮下，結果遭一根足足1.5米長的鋼筋刺穿身體，立即被送院急救。目前胡男已脫離生命危險，醫生則透露，傷者之所以逃過死劫是因為心臟正好收縮，才奇迹地避開致命傷。

事發於上月7日，胡小超當晚在玩耍時不慎從陽台摔下，剛好墮至樓下地盤的一根鋼筋上。由於鋼筋焊死在地面，故其大腿、腹部、胸部和肩均被貫穿，令聞訊趕到的胡父看過後大呼痛心。據指鋼筋是先穿入胡小超的鎖骨下靜脈，再從下體穿出，惟不幸中的大幸是，鋼筋剛好避開了睾丸和臟器等部位。

由於鋼筋十分長，醫生決定先從傷者下體的皮膚入手，將其打開再請消防員把該截鋼筋鋸斷後取出，只留一部分在體內再上手術台。醫生透露，出事時胡小超的心臟正好收縮，鋼筋是緊貼着心包壁穿進，故只是將心臟擦傷，並沒有插中，直言胡非常幸運。

至上周二（11月26日），經多日治療的胡小超病情已逐漸穩定，他表示事發時在房頂上玩耍，結果一腳踩空，待清醒後已在深切治療部（ICU），「我已經不記得怎麼掉下去了」。