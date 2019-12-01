台女跟團遊印度中伏　被搵老襯兼陪男性飲酒

印度擁有大量的古蹟文化，加上當地消費水平不高，受不少觀光客的歡迎。台灣一名女子在Facebook專頁「爆料公社」發文控訴，她日前參與私人團到當地玩13天，卻遇上一系列不愉快的事，甚至被要求陪酒。有女團友曾忍受不住，當場情緒崩潰痛哭失聲。

女事主憶述，她當時在Fb的群組內認識一名吳姓婦人，對方自稱到過30多個印度城市，表示想找個旅伴，即使語言不通也無所謂。她於是花費了4.1萬元新台幣 （約1萬港元）參與吳女帶隊的印度團，一行7人抵埗不久便已出事。大家發現吳女根本不熟識印度，幾乎每次近傍晚才出發，到達時景點已閉門。吳在訂機票時也出了錯，令大家浪費時間轉機。

她們到達齋沙默爾時，吳女與印度籍的男友會合，先安排大家去騎駱駝，然後兩人離開去飲酒。但節目結束後，兩人卻過了一個多小時才現身，令她們在寒風中一路苦等。至於住宿方面，吳女安排的旅館不論衞生還是設施都非常惡劣，房間內多處發霉、蟑螂到處爬、地板滲水、沒有熱水洗澡，大家都不敢蓋棉被，只好裹着自己的外套睡覺。

最令事主不能接受的是，吳女和其男友某晚半夜突然要求她們陪當地的印度男性飲酒聊天，還指那些男性都是她的未來旅伴。雙方討價還價20多分鐘後，事主等人堅持留在帳篷，她坦言當晚完全不敢入睡，「一打盹就馬上醒，很擔心會有人衝進我們帳篷」。